شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجاوز العدد اليومي للإصابات بكورونا في الولايات المتحدة، 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي، فيما سجلت جنوب أفريقيا رقما قياسيا بـ13 ألف إصابة خلال 24 ساعة.



وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 561,551 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأوّل، فيما سُجّلت رسميّاً أكثر من 12,580,980 إصابة في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 6,706,700 شخص على الأقلّ، وفق المصادر الرسمية.

وتستعرض "العين الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

وأصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات، حيث تم تسجيل 66,528 إصابة خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134,729.

ووضع الرئيس الأمركي دونالد ترامب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام، السبت، خلال زيارته مركزاً طبياً، من أجل أن يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، السبت، إصابة 13 ألفا و497 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 ألفا و184 شخصا من بينهم 3971 حالة وفاة.

وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، أنها سجلت 1071 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

وأعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الأحد، أن القادمين جوا إلى مدينة سيدني الأسترالية سيجري إلزامهم بدفع آلاف الدولارات مقابل الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لمدة 14 يومًا.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجكليان للصحفيين إنه بداية من منتصف ليل 18 يوليو/تموز، سيُفرض على الأفراد 3000 دولار أسترالي (2085 دولارًا أمريكيًا) مقابل إقامتهم، مع رسوم إضافية بقيمة ألف دولار أسترالي للمرافق.

وستدفع العائلات المكونة من 4 أفراد 5 آلاف دولار أسترالي مقابل الإقامة أثناء الحجر الصحي الإلزامي.

وتكفلت حكومة الولاية حتى الآن بتغطية تكلفة إقامة المسافرين في الفنادق، لكن التكلفة بلغت أكثر من 50 مليون دولار أسترالي حيث أقام أكثر من 33 ألف مسافر في الفنادق أثناء الحجر الصحي منذ تفشي فيروس كورونا.

وتتحمل سيدني معظم عبء استقبال الرحلات الجوية الدولية إلى أستراليا.

وأغلقت ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مطارها الدولي حتى أواخر هذا الأسبوع الجاري بسبب إجراءات الإغلاق على مستوى المدينة لمكافحة تفش جديد لكوفيد-19.

وتم إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز في محاولة لمنع انتشار تفشي المرض من ملبورن.

وبلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.

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وأشارت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107، بينما تعافى 7724 من المرض.

ومر حوالي 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان تسجيل أول حالة في أستراليا.

وسجلت أستراليا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194 حالة إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، فيما تعافى إجمالي 7724 مريضا.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة.

وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن "العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي".

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 13 ألفا و417 شخصا.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، السبت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليا و23 حالة قادمة من الخارج.

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5275 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 833 تحليًلا مخبريًا، وذلك بالتزامن مع تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2160 شخصًا.

وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، ليصبح عدد المتوفين 147 شخصًا، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في الرابع عشر من شهر مارس/آذار الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت السلطات بأن جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج وأنه لا توجد إصابات محلية إضافية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن 4 حالات من بين الحالات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها خلال الـ24 ساعة حتى منتصف ليل السبت كانت فى تيانجين شرقي بكين وحالتين فى شانغهاى وواحدة فى مقاطعة تشجيانج بجنوب شرق الصين.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 83 ألفا و594 شخصا، مع 4 آلاف و643 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 248 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198804.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع 3 حالات إلى 9063 في المجمل.

وكان المعهد سجل السبت 378 إصابة و6 وفيات.