بث مباشر.. السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.. ومدبولي: ضخ 100 مليار جنيه استهدفت الحد من تداعيات كورونا

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عددا من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.

بدوره، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات فيروس كورونا على المواطن والاقتصاد المصرى، مشيرا فى كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسى، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ 100 مليار إضافية لتمويل هذه الخطة والتى توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الخطة كان هدفها ضمانة الوصول لأكبر قدر من الخدمات للمواطن المصري البسيط لمواجهة الجائحة، ولذلك تم ضخ أكثر من 10 مليار للصحة كاعتمادات إضافية لمواجهة الأعباء الكثيرة التى ظهرت، وذلك بدعم كل الأطقم الطبية ودعم هؤلاء الافراد في عملهم المقدس لمواجهة هذا الفيروس، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 % وتعيين عدد كبير من أطباء الامتياز. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تابع رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

قال رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى توقع أن يكون اقتصاديات العالم سالب 5 %، لكن نفس المؤسسات الدولية توقعت أن يكون الاقتصاد المصرى من أقل الدول تأثرا بالجائحة، لتكون مصر على قمة الدول القليلة على مستوى العالم بالتأثر بالجائحة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أن نسب النمو ستكون إيجابية وسيكون الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة جدا الأقل تأثرا بالجائحة.

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وأوضح مدبولي، ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت سببا في عدم حدوث تباطؤ شديد للاقتصاد، متوقعا ألا تقل نسب النمو عن 3.8 %، مضيفا: لولا هذا الإجراءات لأصبح النمو 1.8 %.

واستعرض رئيس الوزراء المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، وقال إن هناك العديد من المبادرات خلال المرحلة السابقة لدعم الاقتصاد، حيث حقق الاقتصاد نسب نمو كبيرة جدا ، خلال المرحلة السابقة، قبل الجائحة، كما شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسنا ملحوظا ووصل النمو إلى 5.6 %، حتى وصل في فبراير الماضى الى 5.9 %، مع ارتفاع صافى الاقتصاد المصرى وهذا ما جعلنا نصمد بطريقة كبيرة لمواجهة تداعيات هذه الازمة.



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