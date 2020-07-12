«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ «سطح سطح» فى مناورة «حسم 2020».. والباز: «محدش هيقدر على البلد دي»

كشف لقطات مصورة من فعاليات المناورة العسكرية «حسم 2020» إصابة حقيقة لإحدى السفن وإغراقها نهائيًا بعد استهدافها عبر صاروخ (سطح سطح) من نوعية هاربون الذي يبلغ مداه 130 كم، وأطلقته إحدى القطع البحرية بالقوات البحرية المصرية المشاركة في المناورة.

وبحسب محمد الكناني الباحث في الشئون العسكرية والتسليح بالمنتدى العربي لتحليل السياسات، فإن الهدف البحري الذي تم إغراقه هو سفينة سابقة لإنزال الدبابات من طراز «بولنوكني Polnochny» صُنعت في بولندا بالتعاون مع البحرية السوفييتية (قبل تفكيك التحاد السوفيتي)، وخدمت لدى البحرية المصرية بعدد 3 قطع، وتم تكهينها نظرًا لتقادمها الشديد، لتتحول لهدف بحري للرمايات بالذخيرة الحية.

ولفت «الكناني» إلى أعمال الإنزال البرمائي والرمايات بالصواريخ (سطح سطح) و(جو سطح) و(سطح جو) تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية المصرية، في محاكاة كاملة لحرب حقيقية برسائل مباشرة وحاسمة لكل من تسول نفسه بالتفكير في معاداة مصر. حسبما نشر موقع "الدستور".

قال الإعلامي محمد الباز، إن مناورة "حسم 2020" هي عمل عسكري ضخم من القوات المسلحة الهدف منها توصيل رسالة لكل متربص بالبلد.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المناورة كانت "مشهد مهم جدا"، ورد الفعل كان سريعا جدا، حيث كتبت إحدى الصفحات التركية، مستعرضة صورة لعملية إغراق القوات البحرية لإحدى القطع البحرية: "مشهد إغراق القوات البحرية المصرية لإحدى القطع البحرية هو تحرش واضح وصريح من البحرية المصرية بالبحرية التركية".

وأكد "الباز"، أن الأمن القومي المصري لا يستطيع أحد الاقتراب منه، ومصر لا تتحرش بأحد، ولكنها رسالة واضحة بأنه "محدش هيقدر على البلد دي".

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وشهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

ونفذت عدد من الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.

كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال)، فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي.

واختتمت الفاعليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قام عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذه.