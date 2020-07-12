مدبولي: مبادرات جديدة لخدمة المواطن ودفع الاقتصاد بعد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك مجموعة جديدة من المبادرات هدفها خدمة المواطن المصري بكل مستوياته لمساعدته في دفع حياته في مرحلة ما بعد كورونا ودفع عجلة الاقتصاد المصري وخاصة الصناعية الوطنية.

وأضاف مدبولي "أنه منذ بدء تفشي وباء كورونا كنا على وعي كدولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، أن يكون نهجنا نهجا مختلفا عن الكثير من الدول في تعاملها مع هذه الأزمة في موضوع الغلق التام، وكنا نعمل على محورين هما الحفاظ على حياة المواطن المصري وصحته وفي نفس الوقت حرصنا على المواطنين المصريين الذين يعملون أعمالا بسيطة، ولن توقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران".

وتابع "أنه كانت هناك دعاوى كثيرة في أنه لا بد من السير على ما سارت به دول أخرى وهو الغلق الكامل الذي ثبت بعد ذلك أنه لم يؤد إلى النتيجة المرجوة في موضوع التعافي من فيروس كورونا".​