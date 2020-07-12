محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
نجحت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، في انتشال جثة جديدة لغريق من ضحايا شاطئ النخيل بحي العجمي، والمعروف إعلاميًا بـ"شاطئ الموت".
كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة، بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ.
وتعرفت أسرة الغريق على الجثة التي جرى انتشالها من أمام حاجز الأمواج السابع، وتبين أنها للشاب "أيمن سعد" من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
وعلق "سعد غريب" شقيق الضحية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "حبيبي طلع من الميه"- في إشارة إلى انتشال الجثة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر بنيابة العامرية أول، لـ"الخليج 365" استمرار عمليات البحث عن جثمان شاب آخر يدعى "شادي"، مقيم بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، موضحة أن إجمالي عدد الغرقى 12 وليس 11 بعد العثور على جثة مجهولة جرى التعرف عليه أمس.
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كانت هذه تفاصيل خبر انتشال الجثة الـ11 لضحايا "شاطئ الموت".. وشقيقه: "حبيبي طلع من الميه" - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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