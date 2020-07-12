34 مليار جنيه زيادة في الأجور.. مدبولي: علاوة دورية بنسبة 14% للعاملين بالدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة، في العام المالي الجديد، الذي بدأ قبل أيام، وإقرار علاوة دورية بنسبة 14 % للعاملين بالدولة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عددا من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرالت، صباح الأحد، بحضور الرئيس السيسي، |أنه تم زيادة الأجور في الباب الأول بالموازنة للعاملين بالدولة بمبلغ 34 مليار جنيه، لرفع مستوى الأسر.

وأِشار إلى أن الدولة حققت مكاسب كبير في مؤشر الاقتصاد، وبلغ معدل النمو 5.6، وانخفض معدل البطالة، ما مكن الدولة من الصمود في مواجهة كورونا، لافتة إلى أن الحكومة لم تركن لهذه الأرقام فقط، واتخذت بدءا من 24 فبراير الماضي وضع 334 إجراء نفذها 53 جهة، لدعم الاقتصاد والمواطنين والقطاعات.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة كورونا، وكانت الخطة العمل على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على الكيانات من الانهيار، مشيرا إلى أنه تقديم دعم إضافي بأكثر من 10 مليار جنيه للصحة، حتى يومنا هذا، وإدخال قانون لزيادة بدل المهن الطبية، ورفع مكافأة أطباء الامتياز، وتعيينهم بالمعاهد والمستشفيات.