استرداد 10 آلاف متر خلال الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

شنت محافظة قنا حملات إزالة موسعة على مراكز قنا، لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وكذلك مكافحة ظاهرة البناء على الرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وأسفرت الحملات عن إزالة 74 حالة تعدي خلال 48 ساعة الماضية، وذلك ضمن أعمال الموجة 16 لإزالة التعديات.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بقنا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 56 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 10 آلاف و135 متر مربع و18 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة على مساحة 78 فدانًا بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن الحملات نجحت أيضا في إزالة 42 حالة تعد بالبناء على الرقعة الزراعية بمساحة فدانين و6 قراريط و15 سهمًا، وإزالة 4 حالات تعد مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بمساحة 295 متر مربع.