إنقاذ ربة منزل من الموت بعد إلقاء نفسها في النيل بنجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، من إنقاذ ربة منزل، بعد إلقاء نفسها في النيل بمدينة نجع حمادي، شمالي المحافظة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا إخطارًا، بتمكن الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، من إنقاذ "دميانة. ع. خ"، 45 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية بهجورة، من الموت، بعد أن ألقت نفسها في النيل بمدينة نجع حمادي.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.