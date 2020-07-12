حبس شخصين تسببا في وفاة جارهما بسبب "طيارة ورق" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة أبو حماد العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس المتهمين في واقعة وفاة مُسن إثر مشاجرة بسبب لهو الأطفال بـ"طيارة ورق" بناحية "المنشية" التابعة لمركز أبو حماد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بناحية "المنشية" ببندر مركز شرطة أبو حماد، ووفاة مُسن.

تبين نشوب مشادة كلامية بين أفراد أسرة المتوفى وجيرانهم بسبب لهو الأطفال بـ"طيارة ورق"، وتطور الأمر إلى مشاجرة انتهت بوفاة المُسن إثر إصابته بأزمة قلبية.

واتهمت أسرة المتوفى اثنين من جيرانهم بالتسبب في وفاته، وجرى ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.