طوكيو تُسجل 206 إصابات جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 206 إصابات بفيروس كورونا، فيما هي تكافح لمنع عودة زيادة حالات الإصابة، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين في طوكيو تأكيدهم رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد. 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد. وبذلك تكون العاصمة اليابانية قد سجلت أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي. Advertisements ورغم ارتفاع الإصابات، أصرت الحكومة اليابانية، الخميس الماضي، على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة. الماضي، على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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