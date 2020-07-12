المكسيك تُسجل 6094 إصابة جديدة و539 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 6094 إصابة جديدة و539 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وذلك في انخفاض مقارنة بحصيلة يوم الجمعة.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 295268 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 34730 شخصا.

ويُشكل ذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة يوم الجمعة، حين تم تسجيل 6891 إصابة جديدة و665 حالة وفاة.

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تجدر الإشارة إلى أن حصيلة إصابات يوم الخميس كانت قياسية، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ 7 آلاف لأول مرة

منذ تفشي الوباء.

وسُجلت في المكسيك خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.