الولايات المتحدة تُسجل 66528 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

سجّلت الولايات المتّحدة 66،528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3،242،073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134،729.
وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التواليفي الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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