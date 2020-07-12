كوريا الجنوبية تُسجل 44 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 13 ألفا و417 شخصًا.
منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية
وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليا و23 حالة قادمة من الخارج.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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