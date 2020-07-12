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جنوب أفريقيا تُسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

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أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا إصابة 13 ألفا و497 حالة اصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 264 ألفا و184 شخصا من بينهم 3971 حالة

وفاة.


وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها

بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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