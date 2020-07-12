أستراليا تُسجل 9553 إصابة و107 وفيات بكورونا

بلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة حتى 0730 من صباح اليوم الأحد في سيدني، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.
أستراليا بلغ 107 بسبب "كوفيد- 19"، بينما تعافى 7724 من المرض.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في
ومر حوالي 23 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان تسجيل أول حالة في أستراليا.
وسجلت أستراليا خلال الأربع وعشرينساعة الماضية 194 حالة إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، فيما تعافى إجمالي 7724 مريضًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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