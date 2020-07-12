الحكومة الأسترالية تعتزم عرض الإقامة الدائمة للآلاف من مواطني هونج كونج

قالت الحكومة الأسترالية، إنها ستتيح لحوالي 10 آلاف من حاملي جوازات هونج كونج الذين يعيشون حاليًا في أستراليا فرصة التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الحالية.



وتعتقد حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن فرض الصين لقانون صارم جديد للأمن القومي

في هونج كونج يعني أن مؤيدي الديمقراطية قد يواجهون الاضطهاد السياسي.

وقال القائم بأعمال وزير الهجرة، آلان تيدج، للتلفزيون الأسترالي اليوم الأحد: «هذا يعني أن العديد من حاملي جوازات سفر هونج كونج ربما يبحثون

عن وجهات أخرى للذهاب إليها، ولهذا السبب عرضنا عليهم خيارات التأشيرة الإضافية».

وقال «تيدج» من أجل الحصول على الإقامة الدائمة، لا يزال يتعين على المتقدمين اجتياز «اختبار الشخصية واختبار الأمن القومي وما إلى ذلك».

وأضاف: «لذا فهي ليست تلقائية، لكنها بالتأكيد طريق أسهل إلى الإقامة الدائمة، وبطبيعة الحال بمجرد أن تكون مقيمًا دائمًا، فهناك سبيل للحصول على االمواطنة».