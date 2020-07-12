ألمانيا: 4 آلاف متطوع لاختبار لقاح ضد كورونا

تطوع نحو 4 آلاف شخص للخضوع لتجارب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في المستشفى الجامعي في بلدة توبينجن الألمانية.



وقال مدير الدراسة بيتر كريمسنر: "نحن في وضع نعتبر فيه في رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة.. عادة ما نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من الأشخاص ليكونوا موضع اختبار".

وقد بدأت دراسة سريرية في العيادة الجامعية في منتصف شهر يونيو لاختبار تحمل

اللقاح الذي طورته شركة "كيور فاك" للأدوية الحيوية ببلدة توبينجن.

ومنذ ذلك الحين، تناول حوالي 50 شخصا العقار، ووفقا لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية مفاجئة حتى الآن، وأن كل شيء يسير على ما يرام، مضيفا أن الدراسة لم تكشف عن أي نتائج مثيرة للقلق.

Advertisements

ومن المقرر أن يتم تطعيم 168 متطوعًا

في البداية، ليس فقط في توبنجن ولكن أيضًا في مراكز الاختبار في غنت (بلجيكا) وهانوفر وميونيخ وذلك في مرحلة الدراسات السريرية أو ما يسمى بالمرحلة الأولى، وإذا نجحت الدراسة، فستتبعها دراسات أخرى مع عدد أكبر بكثير من المتطوعين.

وبعد حصول المتطوع على التطعيم يفترض أن تبدأ خلاياه بإنتاج البروتين الخاص بفيروس كورونا ليبدأ الجهاز المناعي نشاطه ويهاجمه فتتكون مناعة لدى الشخص ضد مرض "كوفيد 19".

وقد توصل العلماء إلى "mRNA" الخاص بفيروس كورونا والذي ينتج نوعا من البروتينات يعتبره الجسم غريبًا ويهاجمه.