أستراليا تعلن منح الإقامة الدائمة للآلاف من هونج كونج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقالت الحكومة إنها ستتيح لحوالي 10 آلاف من حاملي جوازات هونج كونج الذين يعيشون حالياً في البلاد فرصة التقدم للحصول على إقامة دائمة بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الحالية.

وقال القائم بأعمال وزير الهجرة، آلان تيدج، للتلفزيون الأسترالي، إن “العديد من حاملي جوازات سفر هونج كونج ربما يبحثون عن وجهات أخرى للذهاب إليها، ولهذا السبب عرضنا عليهم خيارات التأشيرة الإضافية”.

وقال تيدج من أجل الحصول على الإقامة الدائمة، لا يزال يتعين على المتقدمين اجتياز “اختبار الشخصية واختبار الأمن القومي وما إلى ذلك”.

وقال: “لذا فهي ليست تلقائية. لكنها بالتأكيد طريق أسهل إلى الإقامة الدائمة، وبطبيعة الحال بمجرد أن تكون مقيمًا دائمًا، فهناك سبيل للحصول على المواطنة”.

وكانت الصين قالت، الخميس، إنها تشجب وتعارض ما وصفته بـ”اتهامات وإجراءات لا أساس لها” من قبل أستراليا بشأن هونج كونج، داعية إياها للكف عن التدخل في شؤون بكين.

وأضافت السفارة الصينية بكانبرا في بيان: “نحث الجانب الأسترالي على الكف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين تحت أي ذريعة أو بأي شكل من الأشكال”.

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قبل أن تحذر من التدخل بقولها: “وإلا فالأمر سيشبه شخصا يخبط رأسه في الحائط”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت أستراليا إنها ستعلق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج ردا على قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المدينة.

كما أعلنت عن إجراءات توفر الإقامة الدائمة لبعض سكان هونج كونج لديها.

وحذرت الصين من أنها تحتفظ بالحق في الرد على تعليق أستراليا لمعاهدة تسليم المجرمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن بكين حثت أستراليا على وقف التدخل في شؤونها.

ونهاية الشهر الماضي، أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.