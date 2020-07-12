إيران..”انفجار جديد” يهز العاصمة طهران

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران، عن إدارة الإطفاء في طهران، قولها السبت، إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للوكالة إن عدة اسطوانات غاز كانت في قبو انفجرت مما أدى إلى تضرر المبنى وإصابة أحد السكان.

انفجارات إيران مستمرة

وشهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير، فيما لم تقدم الهيئة أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.

وانقطعت الكهرباء في منطقة الانفجار بالضواحي الواقعة غربي طهران، حسبما ذكرت وكالة الهيئة.

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والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن شخصين قتلا في انفجار بمصنع في جنوب طهران.

ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقالت السلطات إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، قتل 19 شخصا في انفجار بمنشأة طبية بشمال طهران، قال مسؤول إنه نتج عن تسرب للغاز.

وفي 26 يونيو، وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، وقالت السلطات إن سبب الانفجار تسرب من منشأة للغاز في منطقة خارج القاعدة.