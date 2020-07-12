كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا حول العالم.. 12.75 مليون إصابة والوفيات تقارب 564 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز"، في خبر لها، بأن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في العالم، كما أن 563869 شخصا توفوا جراء العدوى.

وانتشر فيروس كورونا، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر العام الماضي، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134659 وفاة، وثلاثة ملايين و262964 إصابة.

وبحسب وكالة رويترز، جاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 71469 حالة وفاة، ومليون و839850 إصابة.

وجاءت الهند، في المركز الثالث من حيث الإصابات، بعد تسجيلها 820916، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22123 وفاة.

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واحتلت روسيا المركز الرابع، قائمة الإصابات، إذ سجلت 720547 إصابة، ولكن لم تتجاوز وفياتها 11205 وفيات.

واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 44798، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 320407 إصابات.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34945 حالة وفاة، لكنها حلت في المركز الثالث عشر في قائمة الإصابات بواقع 242827 إصابة.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30004 حالات وفاة، بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 205898 إصابة.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28403 وفيات، لكنها جاءت في المركز التاسع من حيث الإصابات بتسجيل 271762 إصابة.