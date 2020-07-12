6 إصابات وسط عسكريين بمكناس

بعد عودة الفيروس مجددا إلى مدينة مكناس نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا 7 إصابات جديدة، جلها حالات وافدة على العاصمة الإسماعيلية من سوق أربعاء الغرب وكرسيف والعيون بالأقاليم الجنوبية، بعد فتح السلطات العمومية لعملية عودة العالقين بالمدن الأخرى إلى مقرات سكناهم؛ عرفت مدينة مكناس خلال الـ48 ساعة الماضية تسجيل 6 حالات في صفوف عسكريين بالمدينة، 5 منهم تم تأكيد إصابتهم بالكشف المخبري يوم الأربعاء الأخير، والحالة السادسة المخالطة لأحدهم جرى الإعلان عنها ضمن الحصيلة الوبائية لأول أمس الخميس، حيث نقل المصابون إلى الوحدة المخصصة لمرضى “كوفيد-19” بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل، الذي استقبل مؤخرا خمسة دركيين مصابين بالفيروس ينتمون إلى مركز الدرك الملكي الولجة.

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