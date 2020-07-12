حريقان في طرعان وإكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص من جراء استنشاق الدخان إثر اندلاع حريق في سيارتين جاثمتين بموقف منزل في قرية طرعان، فجر اليوم الأحد.

وأسفر الحريق عن إلحاق أضرار في السيارتين، ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان وأخمدت ألسنة النار قبل امتدادها نحو المنزل.

وفي بلدة إكسال، شبّ حريقٌ في محل للملابس في الطابق الأول من بناية مكونة من 3 طوابق، ألحق أضرارا في المكان، فجر اليوم.

وقام مواطنون في المكان بإخماد الحريق حتى وصول طواقم الإطفاء التي عملت على إخماده بشكل نهائي ومنع انتشاره.

هذا، وباشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريقين المنفصلين.