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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة وإصابة تسعة أشخاص بحادث مروري في إب اليمنية والان مع التفاصيل
الأحد 12 يوليه 2020
توفي وأصيب عشرة أشخاص بحادث مروري مروع بإحدى طرق محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن عشرة تسعة أشخاص أصيبوا وتوفت طفلة "4 أعوام" بحادث مروري مروع في منطقة سمارة بمديرية المخادر شمال محافظة إب.
وأضافت المصادر أن "باص" تعرض لحادث مروع أدى إلى سقوطه بمسافة اربعه امتار من الطريق الأسفلتي، ونقل الجرحى الذين كانوا على متن السيارة إلى أحد مستشفيات مدينة إب، في الوقت الذي توفت طفلة عقب وصولها للمستشفى.
وتشهد منطقة سمارة حوادث مرورية مروعة بشكل متكرر، وزادت في الأونة الأخيرة في ظل غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.
وبحسب مصادر مطلعة فقد شهدت منطقة سمارة 24 حادث مروري، خلال يونيو الماضي. توفي وأصيب فيها 23 شخص.
وبحسب العديد من السائقين فإن أبرز أسباب تلك الحوادث خراب الطرقات وانعدام المادة الإسفلتية، وعدم وجود أي حماية للمنحدرات والمنعطفات الخطرة، وغياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة المليشيا، فضلا عن أسباب أخرى تشكل عوامل مساعدة لزيادة الحوادث المرورية في نقيل سمارة.
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