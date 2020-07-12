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المشتركة تضبط شاحنة محملة بالذخائر بحيس جنوب الحديدة كانت بطريقها إلى الحوثيين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 يوليه 2020

ضبطت القوات المشتركة باليمن في مربع النجيبة جنوب مديرية حيس، شاحنة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

 

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة ان دوريات التأمين التابعة لواء 11 عمالقة في مربع النجيبة ألقت القبض على شاحنة نوع (دينا) محملة بالذخائر في احد النقاط الأمنية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

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وأوضح المصدر أن عدد الذخائر بلغ 122 صفيحة و 10 قذائف هاون تم ضبطها وتسليمها إلى الشؤون القانونية بمديرية المخا لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

يشار إلى أن القوات المشتركة في مربع النجيبة أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد متفجرة وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي رغم ابتكار المهربين لعده وسائل لإخفائها.

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