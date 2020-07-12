«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

الأحد 12 يوليه 2020

بحث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع أندرو جاكسون، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.



في بداية اللقاء، رحب الطاير بقنصل عام المملكة المتحدة مستعرضاً المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة التي تشكل خارطة طريق لمبادرات الهيئة الطموحة ومشاريعها التطويرية لتعزيز الاستدامة وإيجاد مجتمع السعادة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي، وذلك في إطار تحقيق رؤيتها لأن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومُبتكِرة.

وشرح التجارب والخبرات والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في الهيئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بما يسهم في المحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع من موظفين ومتعاملين.

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وأوضح أنه في إطار جهود حكومة دبي الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفور الإعلان عن تحول الوباء إلى جائحة، فعّلت الهيئة خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال التي تم اختبارها عدة مرات لضمان انسيابية واستمرارية الأعمال، كما تم تفعيل فريق الطوارئ والأزمات لمتابعة فعالية الاستجابة، والتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين على مستوى الإمارة والدولة، إضافة إلى التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي. كما عملت الهيئة على ضمان توفر خدمات الهيئة بنسبة 100% بفضل بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية المتطورة وجاهزيتها التقنية وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي أتاح المجال أمام المتعاملين لإجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التي باتت 100% ذاتية الخدمة. ووصلت نسبة سعادة المتعاملين ورضاهم عن الهيئة والإجراءات الاحترازية وتوفير الخدمات للمتعاملين بطريقة آمنة وسلسلة إلى 96%.

وأكد الطاير أن القدرة الإنتاجية للهيئة تبلغ 11700 ميغاوات من الكهرباء و470 مليون غالون من المياه يومياً، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050 ولتحقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الهيئة اجتذبت استثمارات بحوالي 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة .

أبدى أندرو جاكسون اهتمامه بالتعاون مع الهيئة في مشروعاتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي.