اخبار العالم

المشتركة تحبط محاولة تسلل انتحارية للمليشيا الحوثية بحيس جنوب الحديدة اليمنية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تحبط محاولة تسلل انتحارية للمليشيا الحوثية بحيس جنوب الحديدة اليمنية والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020

أحبطت القوات المشتركة باليمن، محاولة تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية في مديرية حيس، بعد ساعات من تصدي القوات لهجوم حوثي في كليو 16 شرق مدينة الحديدة.

 

 وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات اللواء 7 عمالقة المرابطة جنوب حيس خاضت معارك عنيفة مع عناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع اللواء وسقط على أثرها عدد من الجرحى من المليشيا.

 

Advertisements

 

وأضاف المصدر أن افراد اللواء تمكنوا من محاصرة عناصر الحوثيين المتسللين واجبروهم على الانسحاب والتراجع يجرون خلفهم أذيال الخيبة والهزيمة.

 

 

يذكر أن القوات المشتركة أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للحوثيين شمال غرب حيس، حيث خاضت وحدات من اللواء 11 عمالقة مواجهات عنيفة مع المليشيات في مثلث العدين وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تحبط محاولة تسلل انتحارية للمليشيا الحوثية بحيس جنوب الحديدة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا