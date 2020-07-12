المشتركة تحبط محاولة تسلل انتحارية للمليشيا الحوثية بحيس جنوب الحديدة اليمنية

الأحد 12 يوليه 2020

أحبطت القوات المشتركة باليمن، محاولة تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية في مديرية حيس، بعد ساعات من تصدي القوات لهجوم حوثي في كليو 16 شرق مدينة الحديدة.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات اللواء 7 عمالقة المرابطة جنوب حيس خاضت معارك عنيفة مع عناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع اللواء وسقط على أثرها عدد من الجرحى من المليشيا.

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وأضاف المصدر أن افراد اللواء تمكنوا من محاصرة عناصر الحوثيين المتسللين واجبروهم على الانسحاب والتراجع يجرون خلفهم أذيال الخيبة والهزيمة.

يذكر أن القوات المشتركة أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للحوثيين شمال غرب حيس، حيث خاضت وحدات من اللواء 11 عمالقة مواجهات عنيفة مع المليشيات في مثلث العدين وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.