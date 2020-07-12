- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تصد هجوما حوثيا في كيلو 16 وشرق الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 12 يوليه 2020
تصدت القوات المشتركة باليمن، لهجوم حوثي في كليو 16 شرق مدينة الحديدة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أبطال اللواء الأول عمالقة تصدت بكل بساله واستبسال لهجوم نفذه مسلحي الحوثي فجر اليوم على كيلو 16.
وأكد المصدر أن عددا من عناصر المليشيات لقيو مصرعهم كما جرح آخرون خلال المواجهات العنيفة التي خاضتها وحدات اللواء الأول عمالقة فيما لاذ البقية منهم بالفرار بإتجاه اوكارهم تاركين جثث قتلاهم.
وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد، أحداث اي انتصار ولو إعلامياً يعيد الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن دون جدوى حيث تتوالى خسائرها على أيادي القوات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المشتركة تصد هجوما حوثيا في كيلو 16 وشرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.