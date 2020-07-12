فرق إغاثة الهلال الإماراتي تسير قافلة للأسر  النازحة بالخوخة في الحديدة

الأحد 12 يوليه 2020

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تسيير قوافل إغاثية لاهالي الساحل الغربي، فقد استهدفت فرق الاغاثة التابعة لهيئة الهلال الاسر النازحة المقيمة في احواش فاعلي الخير بمدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة.



حيث تم توزيع ثلاث مئة سلة غذائية متكاملة يستفيد منها 2100 نسمة ممن يعانون انعدام سبل العيش بسبب نزوحهم من قراهم التي تسيطر عليها قوى البطش الحوثية، وتركهم لممتلكاتهم واسبب كسب ارزاقهم

وياتي هذا الدعم من قبل هيئة الهلال ضمن خطة المساعدات للنصف الثاني من العام 2020 التى تم تدشينها خلال الاسبوع المنصرم بقرية الوعرة. وتقدم الإمارات العربية المتحدة هذه المساعدات المتواصلة بهدف رفع معاناه عن المواطنين المحتاجين والنازحين والاسر المتعففه وابناء الشهداء واليتامى وغيرهم من ذوي الاستحقاق.

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وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع المعاناة و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الصعيد قالت فتحية المعمري مديرة مكتب حقوق الانسان بمحافظة الحديدة : “ان الهلال الاحمر الاماراتي المتواجد على الأرض، الذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها ابناء الساحل.

وأكدت “المعمري” على التجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الاحمر الإماراتي من سكان المناطق والقرى المحتاجة والنازحين، وعلى اثرها تسير هيئة الهلال هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناة الأهالي وتحسن حياتهم المعيشية عبر توفير لهم متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية”.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل لسكان الساحل ومختلف المحافظات المحررة، استمرارا لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.