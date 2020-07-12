شكرا لقرائتكم خبر عن 206 حالات إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤولين في طوكيو أنه تم رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد فيما تكافح العاصمة اليابانية للتعامل مع عودة زيادة حالات الإصابة بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

وسجلت طوكيو أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.