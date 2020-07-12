شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 12.75 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أشارت تقارير إعلامية أن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 563869 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134659 وفاة وثلاثة ملايين و262964 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 71469 حالة وفاة ومليون و839850 إصابة. وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها 820916، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22123 وفاة.