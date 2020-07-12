82 % التعافي من «كورونا» من إجمالي الإصابات في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت نسبة حالات تعافي مصابي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) إلى نسبة 82% من إجمالي الإصابات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن شفاء 679 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 44648 حالة.

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وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 58 ألف فحص جديد، لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 403 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، تخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 54453 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 331 حالة، وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.