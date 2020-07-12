هزة أرضية قوية تضرب مدينة في شمال الصين دمرها زلزال في 1976

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بكين: ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجات الأحد مدينة تانغشان في شمال الصين التي شهدت زلزالا مدمرا العام 1976، وفق المعهد الاميركي للمسح الجيولوجي. ولم تعرف بعد الخسائر المادية والبشرية لهذه الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بكين.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الهزة وقعت الأحد في الساعة 6,38 (22,38 ت غ السبت) وحدد مركزها في منطقة سكنية تقع في ضواحي تانغشان على بعد حوالى مئتي كيلومتر شرق بكين. وقالت إدارة الزلازل الصينية، إن قوة الهزة الأرضية بلغت 5,1 درجة وعمقها عشرة كيلومترات.

وفي 28 يوليو 1976، دمر زلزال بقوة 7,8 تلاه تردد بقوة 7,1 بعد 15 ساعة، هذه المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة.

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أفادت التقديرات الرسمية للسلطات الصينية أن عدد الوفيات بلغ 240 ألف شخص، لكن خبراء غربيين يقولون إنه رقم أقل من الواقع.

وأوردت وكالة الانباء الصينية الرسمية الاحد أن خطوط سكك الحديد التي تعبر المنطقة المتضررة ستعلق في انتظار التحقق من البنية التحتية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام صينية على تويتر مواد تسقط عن أرفف المتاجر في تانغشان نتيجة الهزة الأرضية.

