كورونا: 1147 إصابة جديدة وشكوك حول حصيلة الإصابات بالبلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات النشطة 18703 إصابة، فيما تشير التقديرات بأن المعطيات بشأن الإصابات بالمجتمع العربي غير دقيقة وقد تكون حصيلة الإصابات أعلى مما يتم الإعلان عنه رسميا.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد منذ آذار/مارس الماضي، قرابة 38 ألفا، فيما تعافى 19 ألفا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 354 حالة.

ومع استمرار تسجيل معدل قياسي بإصابات كورونا في البلاد، قدم مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، تقريرا للحكومة الإسرائيلية طالب من خلال تحضير خطة عملية للحد من انتشار كورونا في 6 مدن كبرى في البلاد.

كما ويحث التقرير على ضرورة القيام بحملات توعوية في البلدات التي تشهد ارتفاعا في الإصابات، وإنفاذ القانون بكل ما يتعلق بفرض الحجر الصحي على الأشخاص ممن يتم مطالبتهم بذلك من قبل وزارة الصحة.