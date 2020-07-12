ميسي يسجل رقما تاريخيا جديدا في مسيرته الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في فوز فريقه برشلونة على بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة 36 من الليغا.

وجاء الهدف من صناعة الأسطورة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ليسجل رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الذهبية.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، يسجل أكثر من 20 هدفا، ويصنع أكثر من 20 هدفا في نفس الموسم.

ودخل ميسي المباراة وفي رصيده 22 هدفا، كما قدم 19 تمريرة حاسمة.

وأصبح البرغوث، أول لاعب من برشلونة يقدم 20 تمريرة حاسمة في الليغا، منذ تشافي هيرنانديز الذي قدم أيضًا 20 تمريرة حاسمة موسم 2008-2009.