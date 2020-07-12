محرز.. ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالبريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استمر نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، في تقديم عروضه الطيبة بعد صناعة هدف في مباراة فريقه أمام برايتون، ضمن أحداث الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع محرز الهدف الثالث للسيتي، بعدما أرسل عرضية متقنة من الجانب الأيمن، تابعها رحيم سترلينغ برأسية سكنت الشباك.

ويعد ذلك الهدف التاسع الذي يصنعه محرز في البريمييرليغ هذا الموسم، ليكون ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتصدر القائمة زميله في مانشستر سيتي النجم البلجيكي كيفين دي بروين بـ18 هدفًا، ويتواجد في المركز الثاني الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر أرنولد بصناعة 12 هدفًا.

كما أن هذه هي المرة رقم 32 التي يسجل فيها مانشستر سيتي 4 أهداف على الأقل في البريمييرليغ تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ بداية موسم 2016- 2017، أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.