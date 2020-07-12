اليمن.. فرق هندسة القوات المشتركة تقوم بعمليات مسح وتطهير لمنطقة القطابه بالخوخة

الأحد 12 يوليه 2020

انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية وحرصها على حياة المدنيين، توجهت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، إلى منطقة قطابه الواقعة شرق مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة لمسحها وتطهيرها.



وقامت فرق الهندسة بعمليات مسح واسعة للمنطقة لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة والاجسام المتفجرة التي زرعتها مليشيات الحوثي، وإزالتها وتأمين المكان.

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وقال أحد أفراد الفريق الهندسي بأن الفريق قام بالنزول عقب انفجار لغم أدى إلى استشهاد مواطنين واعطاب دراجتهما يوم أمس شرق منطقة قطابه، وأضاف أن الفريق تمكن من العثور على لغم أخر بعد فحص المنطقة بالكامل.

وفي نفس السياق فككت الفرق الهندسية التابعة للواء الأول عمالقة عبوة ناسفة زرعها الحوثيين بالقرب من منازل المواطنين في منطقة حوش البقر بمحيط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة أثناء قيام الفرق الهندسية بعملية مسح للمنطقة.

وتستعمل مليشيات الحوثي جميع الأساليب في زرع مختلف أنواع الألغام والعبوات الناسفة ضمن مساعيها الإجرامية الرامية للقتل والدمار وإنهاء مظاهر الحياة بالحديدة والساحل الغربي.