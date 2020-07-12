19000 مراجع لمركز مشيرف الصحي في عجمان خلال 6 أشهر

الأحد 12 يوليه 2020

استقبل مركز مشيرف الصحي في عجمان 19 ألف مراجع خلال النصف الأول من العام الحالي وتم تقديم خدمات علاجية وتطعيمات ورعاية للأمهات الحوامل، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في استمرارية الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، كما ساهم المركز في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نشر برامج التوعية الصحية وتنفيذ مبادرات ترمي إلى تخفيف معاناة المرضى منها التواصل عبر الهاتف مع كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة وتوصيل الدواء إليهم حفاظاً على صحتهم بالبقاء في البيت، وفقا للبيان.



وقالت الدكتورة عهود محمد بن أحمد مديرة مركز مشيرف الصحي، لـ «البيان» تحرص منطقة عجمان الطبية على توفير كل الخدمات التي تعزز جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرامية الاهتمام بصحة أفراد الأسرة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن مركز مشيرف الصحي أعاد تقديم معظم الخدمات الصحية التي كانت تقدم قبل بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تم توقيفها من أجل صحة وسلامة أفراد المجتمع وحماية خط الدفاع الأول من أطباء وممرضات وكوادر تمريضية وإدارية، موضحة أن عدد المراجعين للخدمات الصحية التي يقدمها المركز بلغ 19 ألف مراجع خلال 6 أشهر الماضية.

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وذكرت أن الطبيب المختص يقوم بالاتصال بالمريض والسؤال عن حاله والاطمئنان عليه والإجابة عن جميع استفساراته ويقوم بمراجعة الملف الطبي الخاص بالمريض وكتابة الأدوية المقررة له وتوصيلها له بواسطة أحد أفراد أسرته في المنزل وإعطائه رقم العيادة ليتواصل مع طبيبه في حال احتاج أي استشارة طبية لافتة إلى أن عدد المراجعين لعيادة الأمراض المزمنة بلغ 1252 مريضاً.

كما تم الاستمرار في تقديم خدمات التطعيم للأطفال في عمر الشهرين داخل المركز والتي تأتي ضمن البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال مع تقليل وقت الانتظار والحرص على تقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة وأتباع جميع الإرشادات الوقائية لحماية الأطفال من خطر العدوى وإضافة إلى تنفيذ مبادرة تقديم خدمات التطعيم للأطفال من المركبة لتقليل تعرضهم لأي عدوى.