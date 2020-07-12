شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل..71469 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت أنها سجلت 1071 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة. وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

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