المكسيك يسجل 6094 إصابة و539 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

الأحد 12 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم السبت، عن تسجيل 6094 إصابة جديدة و539 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وذلك في انخفاض مقارنة بحصيلة يوم الجمعة.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 295268 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 34730 شخصا.

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ويشكل ذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة يوم الجمعة، حين تم تسجيل 6891 إصابة جديدة و665 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة إصابات يوم الخميس كانت قياسية، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ 7 آلاف لأول مرة منذ تفشي الوباء.

وسُجلت في المكسيك خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.