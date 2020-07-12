صحيفة خليجية تشيد بالإمارات خلال أزمة كورونا: باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء

الأحد 12 يوليه 2020

أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» منذ انطلاقها حتى الآن، وقدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة، وباتت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.



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وقالت صحيفة البيان: برز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين.

أزمة وباء «كورونا» غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.