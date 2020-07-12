أطباء الإمارات يطلقون أول مستشفى متنقل لمساندة خط الدفاع الأول

الأحد 12 يوليه 2020

أطلق "أطباء الإمارات" التابع لمبادرة زايد العطاء، أول مستشفى متنقل تطوعي للطوارئ والأزمات، يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية والوقائية للمواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة بإشراف أطباء متطوعين من خط الدفاع الأول من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في بادرة مبتكرة، انسجاماً مع توجيهات القيادة بأهمية تمكين الشباب في خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.



ويأتي تسيير مستشفى الإمارات المتنقل بعد النجاح اللافت للمستشفى في عجمان، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي نجح في إحداث نقلة نوعية في الطب الميداني أسهم بشكل فعال في تقديم خدماته التشخيصية والعلاجية والوقائية، استفاد منها ما يزيد على 100 ألف مصاب بفيروس «كورونا» أو مشتبه به باستخدام أول مستشفى متنقل في العالم يتكون من أكثر من 20 وحدة متنقلة صممت من قبل أطباء الإمارات من المتخصصين في الطب الميداني من خط الدفاع الأول، والذين لهم خبرة 20 سنة في إدارة وتشغيل العيادات المتنقلة. وأكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع رئيس أطباء الإمارات أن المستشفى المتنقل سيقدم نقلة نوعية في خدمات الطب المجتمعي.

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ومن جانبه أفاد الدكتور عبدالله البلوشي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة أن المستشفى المتنقل مزود بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي في الدولة، وقدراته الاستيعابية واستعداده لمواجهة التحديات، وفقا للبيان.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الله بوشهاب من القيادات الإماراتية التطوعية أن المستشفى المتنقل يشكل إضافة لمؤسسات الدولة الصحية ومراكز الرعاية الطبية المتخصصة الحكومية والخاصة.