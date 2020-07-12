شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:53 صباحًا, 12 يوليو 2020 م المناطق _ برلين أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 248 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198804.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات إلى 9063 في المجمل.

وكانت المعهد سجل أمس السبت 378 إصابة وست وفيات.

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