شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:15 صباحًا, 12 يوليو 2020 م المناطق _ وكالات اعطت السلطات الصحية الاسترالية موافقة اولية على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية ان عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون من اعراض شديدة.

يشار ان عدد من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة بالاضافة الى استراليا.

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