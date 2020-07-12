شكرا لقرائتكم خبر عن سيدني تلزم القادمين بدفع آلاف الدولارات مقابل الحجر الفندقي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأحد أن القادمين جوا إلى مدينة سيدني الأسترالية سيجري إلزامهم بدفع آلاف الدولارات مقابل الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لمدة 14 يومًا. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجكليان للصحفيين أنه بداية من منتصف ليل 18 يوليو، سيُفرض على الأفراد 3000 دولار أسترالي (2085 دولارًا أمريكيًا) مقابل إقامتهم، مع رسوم إضافية بقيمة ألف دولار أسترالي للمرافق، وستدفع العائلات المكونة من أربعة أفراد خمسة آلاف دولار أسترالي مقابل الإقامة أثناء الحجر الصحي الإلزامي. وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة حتى صباح اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107 بسبب كوفيد- 19، بينما تعافى 7724 من المرض.

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