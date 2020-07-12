لجنة الشهداء النيابية تقدم نصيحة للحكومة بعد منع متظاهرين من دخول بغداد

اعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية، الاحد، عن منع متظاهرين من الدخول الى بغداد، فيما وجهت نصيحة للحكومة.

وقال رئيس اللجنة عبد الاله النائلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "وردتنا معلومات تؤكد منع المتظاهرين القادمين في محافظات الوسط والجنوب الى العاصمه بغداد لغرض المشاركة في التظاهرة الكبيرة"، مبينا انه "مع الاسف اغلقت بوجههم الطرق والمعرقلات من اجل عدم الوصول الى بغداد".

واستغرب النائلي "من الاجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه هذه الشرائح التي جاءت تطالب بحقوقها الدستورية والقانونية فضلا عن كون حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا وقانونيا ولا يجوز تقييده أو التصدي له"، مشيرا الى ان "اجراءات التضييق على المتظاهرين وسلبهم هذا الحق الجوهري بشكل أو باخر ماهو الا استهداف اخر لهذه الشرائح لمنعهم من مزاولة حق من حقوقهم التي اعطيت لشرائح اخرى من الشعب العراقي ومازال البعض منهم يتمتعون بالحماية لاعتصاماتهم وتظاهراتهم".

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واكد ان "الحكومة تتعامل بمكيالين تارة تسمح لشرائح بالتظاهر واخرى تمنعهم بالرغم من الجميع خرجوا وفق الحق الدستوري"، لافتا الى ان "ما يحصل اليوم من منع الدخول الى بغداد للمتظاهرين القادمين من المحافظات ماهي الا عمليات استهداف للمتظاهرين والتعدي على حقوقهم القانونية ومخالفة صريحة للدستور".

ودعا الدولة الى "التدخل عاجلا لمنع تلك الأعمال ولمحاسبة من منع المتظاهرين والسماح لهم بالدخول الى بغداد لاكمال تظاهراتهم السلمية للتعبير عن مطالبهم والاستماع اليها لكون الحكومة هي الجهة المعنية بتحقيق المطالب وحل المشاكل والمعرقلات التي تواجه ابناء شعبنا من مختلف الشرائح"، مقدما نصيحته الى الحكومة بان "عليها ان تستمع لابنائها وخصوصا الشرائح التي قدمت تضحيات من اجل هذا الوطن ومازالت تقدم التضحيات في سواتر الجهاد وان لاتضع الحواجز بينهما وتصل الامور لعواقب لايحمد عقباها ولايتحملها وضعنا الراهن تحت الظروف الصعبة التي نواجهها من تحديات صحية واقتصادية وامنية".