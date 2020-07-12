البنتاغون يعلق على تقارير عن استهداف مصالح أميركية جنوبي العراق

علقت وزارة الدفاع الاميركية، الاحد، على تقارير عن استهداف مصالح أميركية جنوبي العراق.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن "الوزارة ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أميركية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها"، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية.

وذكر مصدر امني بأن مسلحين أضرموا النيران في ناقلات عراقية "تحمل معدات أميركية" على طريق سريع بين السماوة والديوانية جنوبي العراق.