دعاوى قضائية ضد اصحاب المولدات الاهلية المخالفين في بغداد

رفعت ناحية المنصور دعاوى قضائية بحق 36 متعهدا من اصحاب المولدات المخالفين.

وقال مدير ناحية المنصور ببغداد، عبد الله محمود الكناني في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "محافظة بغداد اوعزت قبل يومين إلى الوحدات الادارية والقائممقاميات اضافة الى الجهات الامنية ذات العلاقة، من اجل تكثيف الرقابة على متعهدي المولدات لضبط المخالفين منهم لتعليمات التشغيل التي اصدرتها المحافظة والتي منحت فيها للوحدة الادارية صلاحية تحديد سعر الامبير على الا يصل الى مبالغ عالية".

وذكر ان "لجنة المولدات في الناحية قامت في ضوء ذلك، بمتابعة ميدانية وفق شكاوى المواطنين التي وردت عن طريق مختاري المحلات ومواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا الى انه "اتضح اثر ما سبق، قيام اصحاب المولدات برفع سعر الامبير الى 20 الف دينار, بينما حددته محافظة بغداد ب12 الف دينار للتشغيل الخاص ب 24ساعة".

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واشار الكناني في السياق نفسه الى ان "عدد المخالفين بلغ 36 متعهدا, يعملون ضمن محلتي 631 و633"، مؤكدا انه "تمت احالتهم على محكمة تحقيق الكرخ, ليتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم وفق المادة 240 ضمن قانون العقوبات".

وتابع ان "هناك وجود اسماء اخرى لمتعهدين مخالفين ستتم إحالتهم على القضاء تباعاً".