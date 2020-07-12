قرارات خلية الأزمة في الديوانية

اعلنت خلية الازمة في الديوانية، الاحد، عن قراراتها الخاصة بفرض حظر التجوال في المحافظة، وجاء ذلك كاجراء وقائي لمنع انتشار فايروس كورونا إعلان حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحاً، وإلزام الدوائر والمؤسسات الحكومية والأسواق والمحال التجارية بتنفيذ مقررات خلية الازمة من خلال تعهدات خاصة يتم اعدادها خلال 48 ساعة. فرض غرامات مالية بحق المخالفين لإجراءات الحظر وغير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة ممن لا يرتدون الكمامات والقفازات. توجيه الاجهزة الأمنية بمنع المناسبات الاجتماعية (مجالس العزاء، الاعراس)، لتفعيل التباعد الاحترازي، واغلاق المداخل والطرق النيسمية المؤدية الى المحافظة. Advertisements تجهيز مئة كرفان وتوفير اللوازم اللوجستية لها لحجر المخالفين للعزل المنزلي. منح مدراء الدوائر صلاحية تحديد نسبة الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية. اغلاق مداخل المحافظة والتشديد وعدم السماح لغير شاحنات المواد الغذائية والمشتقات النفطية والحالات الاستثنائية بالدخول الى المحافظة.

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