شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل..71469 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت أنها سجلت 1071 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

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