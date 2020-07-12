الرئيس البلغاري يطالب باستقالة الحكومة ويندد بطابعها "المافيوي"

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صوفيا: دعا الرئيس البلغاري السبت إلى استقالة الحكومة التي ندد بـ"طابعها المافيوي"، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء بويْكو بوريسوف.
تفاقم التوتر على مستوى السلطة التنفيذية البلغارية بعد مداهمات غير مسبوقة في مقر الرئاسة أمرت بها الخميس النيابة، واتّهم رئيس البلاد رومِن راديف رئيسَ الوزراء بالوقوف وراءها.
ودفعت هذه المداهمات آلاف المتظاهرين للخروج إلى شوارع صوفيا، منتقدين القضاء بسبب مهاجمته أوساط رئيس البلاد بدلًا من الطبقة الأوليغارشية.
وقال الرئيس راديف القريب من الاشتراكيين، في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، إنّ "الطابع المافيوي لحكومة (المحافظ بويْكو بوريسوف) دفع بلغاريين من كل الأعمار ومن مختلف الميول السياسية إلى المطالبة باحترام القانون".
أضاف الرئيس المنتقد جدّاً لرئيس الوزراء الذي يقول عنه إنّه قريب من بعض الأثرياء، "الحلّ الوحيد هو استقالة الحكومة والمدّعي العام" بسبب ممارستهما "الابتزاز" وانتهاكهما "قرينة البراءة".
وأشار راديف إلى أنّ هناك "إجماعاً وطنيّاً تَشكّل ضدّ المافيا. أوروبا ليس لها الحقّ في تجاهل بلغاريا. الاتّحاد الأوروبي يحتاج بلغاريا ديموقراطيّة".
واعتُقِل مستشاران للرئيس الخميس في منزليهما وتمّ تفتيش مكتبيهما في مقرّ الرئاسة. وأحدهما متّهم بـ"استغلال النفوذ" لأنه عمل وسيطا بين الرئيس ورجل أعمال مثير للجدل، والآخر لأنه حصل على وثائق من أجهزة المخابرات.
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